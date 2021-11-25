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В Ростовской области арестовали директора рынка по делу о преступном сообществе

Его взяли под стражу до 23 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал до 23 января директора рынка "Атлант" Александра Карпенко, задержанного по делу бизнесмена Карима Бабаева, обвиняемого в организации преступного сообщества в Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"Суд арестовал до 23 января директора рынка "Атлант" Александра Карпенко. Задержан вчера по делу Бабаева", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону арестовал Бабаева, а также нескольких фигурантов, которые, по версии следствия, принимали участие в деятельности преступного сообщества. По данным источника ТАСС, все арестованные связаны с деятельностью крупных оптовых рынков Аксайского района, закрытых по решению суда.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задействовали около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановили по решению суда.

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