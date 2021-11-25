СМИ: небольшой самолет пропал у побережья Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Небольшой самолет пропал в среду вечером у юго-восточного побережья Бразилии. Об этом сообщил в четверг в телеканал CNN Brasil со ссылкой на спасательную службу штата Сан-Паулу.

Самолет на борту которого находились три человека, вылетел из города Кампинас в направлении Рио-де-Жанейро, однако вскоре исчез над морем в районе городов Убатуба и Парати на границе двух штатов. По информации родителей второго пилота, воздушное судно было неисправно.

Ведется поисково-спасательная операция. Предположительно, самолет мог упасть в море или совершить вынужденную посадку на воду.