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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Путин выразил надежду, что на шахте "Листвяжная" удастся спасти как можно больше людей

Президент РФ подчеркнул, что уже дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Ситуация на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не становится легче, есть опасность для спасателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров в Сочи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

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"Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил Вучича за слова соболезнования в связи с трагедией. "Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли", - сказал Путин.

Он добавил, что уже дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей, помощью пострадавшим и семьям погибших, "несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области, с руководителями спасательных служб, они делают все возможное".

Президент РФ подчеркнул, что "когда люди уходят из жизни, это большая трагедия - для семей, для родственников". "Посмотрим, каковы будут результаты спасательной операции", - заключил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧП на шахте "Листвяжная"
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