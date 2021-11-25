Путин выразил надежду, что на шахте "Листвяжная" удастся спасти как можно больше людей

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Ситуация на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не становится легче, есть опасность для спасателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров в Сочи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил Вучича за слова соболезнования в связи с трагедией. "Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли", - сказал Путин.

Он добавил, что уже дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей, помощью пострадавшим и семьям погибших, "несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области, с руководителями спасательных служб, они делают все возможное".

Президент РФ подчеркнул, что "когда люди уходят из жизни, это большая трагедия - для семей, для родственников". "Посмотрим, каковы будут результаты спасательной операции", - заключил он.