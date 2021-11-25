Блогеры, угнавшие такси ради розыгрыша, получили по 3,5 года колонии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии каждого из трех молодых людей, угнавших такси и заснявших процесс на видео. Об этом ТАСС сообщили в четверг пресс-службе суда.

"Думшебай, Тусупов, Хасанов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ, им назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала представитель суда.

Ранее сообщалось, что три молодых человека предстанут перед судом в Москве за угон такси в марте этого года с целью розыгрыша. Санкция вменяемой им статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.