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ЧП на шахте "Листвяжная"

Бастрыкин пообещал, что СК тщательно разберется в причинах ЧП на шахте "Листвяжная"

Глава Следственного комитета также выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин пообещал, что следствие тщательно разберется в причинах ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где погибли 11 человек, и установит всех виновных. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

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"Трудно подобрать слова поддержки в такой ситуации, но Следственный комитет максимально тщательно разберется во всех обстоятельствах произошедшего. Следователи установят причины и всех виновных, чьи действия или бездействие повлекли ужасающие последствия, обернувшиеся для родных горняков горем и болью утраты", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что случившееся - трагедия для всей страны. "Убежден, что каждый искренне рассчитывает на спасение тех, кто еще остается под землей, - добавил глава СК. - Сил и терпения семьям погибших и пострадавших горняков, чтобы справиться с бедой. Сердечные пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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