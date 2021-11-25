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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Медики рассказали о состоянии госпитализированных после аварии на шахте в Кузбассе

По словам главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксаны Черниковой, их жизни ничего не угрожает

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Все пострадавшие, которые были госпитализированы после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, находятся в стабильном состоянии. Угрозы для их жизни нет, сообщила в четверг главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.

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"Все пациенты стабильны, угрозы жизни у них нет", - сказала она.

Черникова также отметила, что проведен совместный обход врачей с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым, курирующим организацию экстренной медпомощи, и заместителем председателя правительства Кузбасса по социальным вопросам Алексеем Цигельником. По ее словам, вся экстренная помощь в плане диагностики и лечения пострадавшим оказана в полном объеме.

В больницах Кузбасса находятся 38 пострадавших на шахте "Листвяжная", в том числе четверо в тяжелом состоянии, 11 человек направлены на амбулаторное лечение. По последним данным, погибли 11 человек, еще 35 человек не найдены и остаются под землей, спасательная операция временно приостановлена из-за превышения в подземных выработках концентрации метана до взрывоопасного уровня.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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