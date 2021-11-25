Суд перевел сотрудницу "Шанинки" Крючкову из СИЗО под домашний арест

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест исполнительного директора "Шанинки" Кристину Крючкову. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"25 ноября Тверским районным судом Москвы вынесено постановление об изменении обвиняемой Кристине Крючковой меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком до 28 февраля", - сказала представитель суда.

Уголовное дело, по которому проходит Крючкова, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.