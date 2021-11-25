Бизнесмен Альберт Худоян получил шесть лет колонии по делу о хищении

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы приговорил к шести годам колонии столичного девелопера, владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, признав его виновным в хищении недвижимости на сумму более 3,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Коптевским районным судом Альберт Худоян осужден за мошенничество, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей. Его соучастнику Сергею Коноплеву суд назначил три года лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель ведомства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Худоян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Изначально он обвинялся в хищении трех земельных участков на Ленинградском проспекте, которые были оценены в 2,2 млрд рублей. В обвинении в окончательной редакции из-за появления в деле еще одного объекта недвижимости СК увеличил сумму ущерба на 1,5 млрд рублей - до 3,75 млрд рублей. Потерпевшей стороной по делу признана компания Mansfield Executive Limited. Гособвинение просило приговорить Худояна к 9 годам колонии, второго фигуранта дела - гендиректора компании "Авиасити" Сергея Коноплева - к 8,5 года колонии. В качестве дополнительного наказания прокуратура просила назначить подсудимым по 1 млн рублей штрафа.

Ранее по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе Худояна из СИЗО под домашний арест были арестованы заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они уволены по отрицательным мотивам, 10 июня Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил им меру пресечения, освободив из СИЗО. Как сообщалось, Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу и направила материалы на доследование в СК РФ, который продлил срок следствия до конца этого года. Защита Худояна настаивает на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Вину никто из фигурантов дел не признает.

Компания "Оптима девелопмент" является застройщиком жилого квартала премиум-класса Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве.