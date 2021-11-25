В Москве воспитательницу детсада, бившую детей, приговорили к четрыем годам колонии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии воспитательницу детского сада Кристину Малиновскую, истязавшую провинившихся детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Малиновской вынесен обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде 4 лет колонии", - сказала собеседница агентства.

Малиновской вменялась статья 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по вмененному Малиновской составу составляет 6 лет колонии.

Согласно материалам дела, Малиновская, ставила детей под холодный душ в качестве наказания и била их.

Приговор суда пока не вступил в силу, он может быть обжалован.