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В Москве воспитательницу детсада, бившую детей, приговорили к четрыем годам колонии

Согласно материалам дела, Кристина Малиновская, ставила детей под холодный душ в качестве наказания и била их

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии воспитательницу детского сада Кристину Малиновскую, истязавшую провинившихся детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Малиновской вынесен обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде 4 лет колонии", - сказала собеседница агентства.

Малиновской вменялась статья 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по вмененному Малиновской составу составляет 6 лет колонии.

Согласно материалам дела, Малиновская, ставила детей под холодный душ в качестве наказания и била их.

Приговор суда пока не вступил в силу, он может быть обжалован.

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