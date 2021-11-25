МАК начал расследование обстоятельств возгорания вертолета в ХМАО

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование по факту пожара, охватившего вертолет Ми-2 RA-20406 в районе населенного пункта Покачи Ханты-Мансийского автономного округа . Об этом журналистам сообщили в комитете.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

По данным МАК, авиационное происшествие с вертолетом Ми-2 RA-20406 АО "Авиакомпания конверс авиа" произошло сегодня в 26 км от города Покачи. По имеющейся информации, находившиеся на борту командир воздушного судна и два пассажира не пострадали. Вертолет сгорел.

Ранее в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров, и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся.

Прокуратура по данному факту начала проверку.