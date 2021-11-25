Источник: сотрудница "Шанинки" Крючкова признала свою вину по делу о хищении

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова признала свою вину по делу о хищении. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, близкий к следствию.

"Причиной перевода под домашний арест стало признание Крючковой своей вины", - сказала собеседница агентства.

25 ноября Тверской суд Москвы перевел сотрудницу "Шанинки" Крючкову из СИЗО под домашний арест.

Уголовное дело, по которому проходит Крючкова, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает.