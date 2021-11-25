Жители трех самарских поселков остались без газа из-за повреждения газопровода после ДТП

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Три поселка Самарской области, в которых проживают около 1,5 тыс. жителей, остались без газа из-за наезда автомобиля на газопровод, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня около 17:00 на автодороге Пестравка - Большая Глушица произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Ford Focus не обеспечил безопасность скоростного режима и совершил съезд с автодороги с последующим наездом на газопровод высокого давления. В результате происшествия погиб один человек, второму оказывается медицинская помощь. Из-за повреждения газопровода приостановлено газоснабжение в трех населенных пунктах Большеглушицкого района: поселках Фрунзе и Южное, селе Новопавловке", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада газовой службы устраняет прорыв. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует прокурор Большеглушицкого района Дмитрий Абросимов. Также прокуратура контролирует проведение восстановительных работ.