Трое участников экстремистской организации "Нурджулар" задержаны в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны в Татарстане по подозрению в организации в городе Набережные Челны ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар" и участии в ней. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Татарстан.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации"), задержаны трое мужчин 1982, 1993 и 1999 годов рождения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, двое приверженцев признанного экстремистским международного религиозного объединения "Нурджулар" в 2020-2021 годах организовали в городе Набережные Челны ячейку объединения, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу. Третий подозреваемый принимал активное участие в деятельности ячейки.

Подозреваемые не признали причастность к совершению преступления. Суд избрал одному из них меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами.

Деятельность организации пресекли сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Татарстан, УФСБ России по республике и МВД по Татарстану.