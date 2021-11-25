{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трое участников экстремистской организации "Нурджулар" задержаны в Татарстане

Подозреваемые не признали причастность к совершению преступления

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны в Татарстане по подозрению в организации в городе Набережные Челны ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар" и участии в ней. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Татарстан.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации"), задержаны трое мужчин 1982, 1993 и 1999 годов рождения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, двое приверженцев признанного экстремистским международного религиозного объединения "Нурджулар" в 2020-2021 годах организовали в городе Набережные Челны ячейку объединения, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу. Третий подозреваемый принимал активное участие в деятельности ячейки.

Подозреваемые не признали причастность к совершению преступления. Суд избрал одному из них меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами.

Деятельность организации пресекли сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Татарстан, УФСБ России по республике и МВД по Татарстану.

Теги
РоссияТатарстан
ЧП на шахте "Листвяжная"
Спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена
Врио главы МЧС Александр Чуприян также сообщил, что судьба 35 шахтеров остается неизвестной
Спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена
Читать полностью