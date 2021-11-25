Ректора "Шанинки" обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-центре МВД России.

"Сегодня следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве предъявлено обвинение директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергею Зуеву в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказали в пресс-центре.

Как отметили в МВД, по версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с бывшем заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком вступили в преступный сговор в целях хищения денег вуза. "Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", - добавили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела, предварительно, установлен факт необоснованной выплаты с 2018 по 2020 год данным лицам бюджетных средств. Следствие установило, что эти граждане какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали зарплату. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей. В настоящее время уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. Раковой и Заку предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях.

Уголовное дело, по которому проходит Марина Ракова, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу, кроме Раковой, арестованы ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.