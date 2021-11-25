Суд в Москве взыскал с девелоперов Худояна и Коноплева более 4 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал с осужденного за мошенничество столичного девелопера, владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна более 4,2 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, сумма взыскана солидарно со вторым фигурантом - гендиректором компании "Авиасити" Сергеем Коноплевым.

"Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в размере 4 253 934 119 рублей, взыскан солидарно с обоих подсудимых", - сказала собеседница агентства.

Коптевский суд приговорил в четверг Худояна к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей, Коноплева - к трем годам колонии и 200 тыс. рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки. Как сообщила адвокат Худояна Светлана Мальцева, осужденные были взяты под стражу в зале суда, приговор будет обжалован.

Худоян и Коноплев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Изначально они обвинялись в хищении трех земельных участков на Ленинградском проспекте, которые были оценены в 2,2 млрд рублей. В обвинении в окончательной редакции из-за появления в деле еще одного объекта недвижимости СК увеличил сумму ущерба на 1,5 млрд рублей - до 3,75 млрд рублей. Потерпевшей стороной по делу признана компания Mansfield Executive Limited. Гособвинение просило приговорить Худояна к 9 годам колонии, Коноплева - к 8,5 года колонии. В качестве дополнительного наказания прокуратура просила назначить им штраф в размере 1 млн рублей каждому.

Ранее по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе Худояна из СИЗО под домашний арест были арестованы заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они уволены по отрицательным мотивам, 10 июня Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил им меру пресечения, освободив из СИЗО. Как сообщалось, Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу и направила материалы на доследование в СК РФ, который продлил срок следствия до конца этого года. Защита Худояна настаивает на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Вину никто из фигурантов дел не признает.

Компания "Оптима девелопмент" является застройщиком жилого квартала премиум-класса Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве.