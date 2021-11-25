Спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели приостановили до утра работы на шахте "Листвяжная" в Кузбассе из-за ухудшения обстановки. Об этом ТАСС сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, прибывший на место ЧП.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана", - сказал он.

Все спасатели в настоящее время поднимаются на поверхность. Врио главы ведомства также подтвердил гибель троих спасателей.

"Из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы. Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба троих спасателей пока неизвестна, поиски продолжаются", - сказал он.

Чуприян добавил, что у МЧС нет данных о том, что на шахте произошел взрыв.

"Я такими сведениями не обладаю. Вся приборная сеть объективного контроля нарушена взрывом. Спасатели таких данных не подтверждают", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли второй взрыв.

Он также отметил, что спасательные работы осложнены завалами и высокой температурой.

Он также добавил, что до сих пор остается неизвестной судьба еще 35 шахтеров.

Ведомство, по словам врио министра, готово к длительной работе на шахте.

"Силы и средства МЧС готовы к длительной работе. Мы будем бороться за живучесть шахты", - сказал он на оперативном совещании. По словам Чуприяна, за один день работы не завершатся. "Сейчас нужна максимальная концентрация усилий для ликвидации последствий аварии", - подчеркнул он. "В целом обстановка ясна", - добавил врио министра.