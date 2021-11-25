Число пострадавших при пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 51

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших при инциденте на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 51, сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"51 человек пострадал. Ранее было 49 человек, двое пришли, обратились дополнительно. Из них 13 амбулаторно, 38 находятся в наших медицинских учреждениях", - сказал он.

По словам губернатора, три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Утром все пострадавшие будут повторно обследованы на предмет возможных осложнений.

У всех пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, пояснили ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

Цивилев поблагодарил горноспасателей, назвав их «настоящими героями, которые молча и спокойно шли выполнять свою работу».

Он также сообщил, что план операции по спасению шахтеров на "Листвяжной" в Кузбассе корректируется.

"Мы со всеми специалистам обсуждали дальнейший план работы. Наша задача - без риска для горноспасателей, потому что мы уже трех потеряли, разработать план действий, чтобы шаг за шагом продвигаться вглубь шахты. Там будет работать большая группа специалистов. План сейчас как раз верстается и он будет разрабатываться на базе прогноза и оценки ситуации в шахте. Сейчас мы до утра ждем, анализируем, занимаемся прогнозными планами. Потом будем детально корректировать план действий, потому что мы не имеем больше права рисковать жизнями горноспасателей", - сказал Цивилев.