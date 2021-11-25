Врио главы МЧС оценил шансы на спасение горноспасателей в шахте "Листвяжная"

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что дыхательные аппараты пропавших горноспасателей рассчитаны на четыре часа работы.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Об этом он информировал журналистов.

"Защитный срок действия аппарата - четыре часа. Самоспасатель - еще плюс час", - сказал он.

Он уточнил, что работы в шахте осложнялись повышением температуры, также растет концентрация опасных газов, включая взрывоопасный метан. "МЧС России находится внутри. Хотя мы и говорим, что минимизируем риски, но на самом деле сама работа — это уже огромный риск", - добавил Чуприян. Как ранее сообщали в МЧС, звено горноспасателей пропало в шахте около трех часов дня.