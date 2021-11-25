{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Врио главы МЧС оценил шансы на спасение горноспасателей в шахте "Листвяжная"

Александр Чуприян отметил, что срок работы дыхательного аппарата четыре часа
Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян Максим Киселев/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян
© Максим Киселев/ТАСС

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что дыхательные аппараты пропавших горноспасателей рассчитаны на четыре часа работы.

На эту тему
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Об этом он информировал журналистов.

"Защитный срок действия аппарата - четыре часа. Самоспасатель - еще плюс час", - сказал он.

Он уточнил, что работы в шахте осложнялись повышением температуры, также растет концентрация опасных газов, включая взрывоопасный метан. "МЧС России находится внутри. Хотя мы и говорим, что минимизируем риски, но на самом деле сама работа — это уже огромный риск", - добавил Чуприян. Как ранее сообщали в МЧС, звено горноспасателей пропало в шахте около трех часов дня.

Теги
РоссияЧуприян, Александр ПетровичКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
ЧП на шахте "Листвяжная"
Спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена
Врио главы МЧС Александр Чуприян также сообщил, что судьба 35 шахтеров остается неизвестной
Спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена
Читать полностью