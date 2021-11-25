{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд Подмосковья обязал передать 2 детей по делу о торговле ими семье гражданина Филиппин

По словам адвоката Игоря Трунова, опека хочет лишить филиппинцев их родительских прав, не привлекая их и их законного представителя к участию в деле

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Видновский городской суд Подмосковья обязал детский дом и опеку передать вице-спикеру палаты представителей Конгресса Филиппин Фреденилю Эрнаесу Кастро двух детей-близнецов, находящихся в рамках уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в подмосковной больнице. Как уточнил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы филиппинского политика, решение не вступило в силу.

"По нашему ходатайству по запросу суда пришло заключение экспертизы. Сегодня Видновский суд вынес решение и обязал передать детей Кастро родителям", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что опека просит суд признать недействительными актовые записи детей вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро и его супруги в части указания отца и матери и исключить данные сведения из свидетельства о рождении, а также признать сами свидетельства о рождении детей недействительными в части указания отца и матери, Фредениля и Джейн Тан Кастро.

По словам Трунова, опека хочет лишить филиппинцев их родительских прав, не привлекая их и их законного представителя к участию в деле, основанием предъявления такого иска стало то, что супруги Фредениль и Джейн Тан Кастро не обращались в управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ленинскому городскому округу с заявлением о передаче им детей.

Адвокат Трунов считает, что в случае вынесения положительного решения по иску органа опеки это будет первое в истории России решение беспрецедентного и безосновательного изъятия детей у родителей без законного на то основания.

Басманный суд Москвы в конце августа прошлого года отклонил жалобу семьи Кастро на изъятие у них близнецов и отказал в возможности увидеть детей. Также сообщалось, что СК РФ отклонил просьбу Кастро о проведении генетической экспертизы, которая могла подтвердить родство с детьми.

Торговля детьми

Уголовное дело было возбуждено в январе прошлого года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Во время предварительного следствия в СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панайоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова была помещена под домашний арест.

Основной фигурант, Константин Свитнев, который лично связался с ТАСС и заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей - Ирина Когут, гражданка Украины.

Теги
Россия
ЧП на шахте "Листвяжная"
Спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена
Врио главы МЧС Александр Чуприян также сообщил, что судьба 35 шахтеров остается неизвестной
Спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена
Читать полностью