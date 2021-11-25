Суд Подмосковья обязал передать 2 детей по делу о торговле ими семье гражданина Филиппин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Видновский городской суд Подмосковья обязал детский дом и опеку передать вице-спикеру палаты представителей Конгресса Филиппин Фреденилю Эрнаесу Кастро двух детей-близнецов, находящихся в рамках уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в подмосковной больнице. Как уточнил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы филиппинского политика, решение не вступило в силу.

"По нашему ходатайству по запросу суда пришло заключение экспертизы. Сегодня Видновский суд вынес решение и обязал передать детей Кастро родителям", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что опека просит суд признать недействительными актовые записи детей вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро и его супруги в части указания отца и матери и исключить данные сведения из свидетельства о рождении, а также признать сами свидетельства о рождении детей недействительными в части указания отца и матери, Фредениля и Джейн Тан Кастро.

По словам Трунова, опека хочет лишить филиппинцев их родительских прав, не привлекая их и их законного представителя к участию в деле, основанием предъявления такого иска стало то, что супруги Фредениль и Джейн Тан Кастро не обращались в управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ленинскому городскому округу с заявлением о передаче им детей.

Адвокат Трунов считает, что в случае вынесения положительного решения по иску органа опеки это будет первое в истории России решение беспрецедентного и безосновательного изъятия детей у родителей без законного на то основания.

Басманный суд Москвы в конце августа прошлого года отклонил жалобу семьи Кастро на изъятие у них близнецов и отказал в возможности увидеть детей. Также сообщалось, что СК РФ отклонил просьбу Кастро о проведении генетической экспертизы, которая могла подтвердить родство с детьми.

Торговля детьми

Уголовное дело было возбуждено в январе прошлого года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Во время предварительного следствия в СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панайоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова была помещена под домашний арест.

Основной фигурант, Константин Свитнев, который лично связался с ТАСС и заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей - Ирина Когут, гражданка Украины.