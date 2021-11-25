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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Прокуратура назвала предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная"

По словам заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной инцидента, по предварительным данным, стал взрыв метана
© Максим Киселев/ТАСС

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана.

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Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", - сказал он. По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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