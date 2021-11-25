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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Более 900 нарушений выявили в 2021 году в работе шахты "Листвяжная"

Девять раз ее работа приостанавливалась

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представители Ростехнадзора выявили свыше 900 нарушений на шахте "Листвяжная" в 2021 году, девять раз ее работа приостанавливалась.

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Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 млн рублей", - отмечается в Telegram-канале официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля.

По данным ведомства, последний случай гибели на шахте произошел почти пять лет назад и был связан с нарушениями техники безопасности.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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