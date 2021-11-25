Более 900 нарушений выявили в 2021 году в работе шахты "Листвяжная"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представители Ростехнадзора выявили свыше 900 нарушений на шахте "Листвяжная" в 2021 году, девять раз ее работа приостанавливалась.
Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
"В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 млн рублей", - отмечается в Telegram-канале официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля.
По данным ведомства, последний случай гибели на шахте произошел почти пять лет назад и был связан с нарушениями техники безопасности.