В Парагвае разбился вертолет ВВС

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Вертолет военно-воздушных сил Парагвая разбился во время выполнения тренировочного полета. Как сообщила пресс-служба ВВС, в результате крушения погибли трое военнослужащих.

"Управление по связям с общественностью ВВС Парагвая сообщает гражданам и журналистам, что 25 ноября примерно в 08:00 (14:00 мск) воздушное судно <...>, выполнявшее тренировочный полет, потерпело крушение на территории воздушной базы", - говорится в сообщении.

На борту вертолета находились четверо военнослужащих. Выживший механик был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как критическое.

Причины происшествия пока не установлены.