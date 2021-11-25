Директор шахты "Листвяжная" и его первый заместитель задержаны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Директор шахты "Листвяжная" на Кузбассе, его первый заместитель и начальник участка задержаны в рамках уголовного дела о гибели 11 рабочих.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", - сообщили в СК.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте.

По данным следствия, из-за нарушения фигурантами требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.