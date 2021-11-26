Вредные радоновые испарения обнаружили в помещениях одной из школ ЕАО

ТАСС, 26 ноября. Санитарная проверка выявила превышение концентрации радоновых испарений в кабинетах школы села Екатерино-Никольское Еврейской автономной области (ЕАО). Суд приостановил деятельность учреждения, администрация муниципального образования будет обжаловать это решение, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Суд Октябрьского района принял соответствующее решение накануне, обязав администрацию села приостановить работу школы на 60 дней. "Это связано с санитарными проверками на наличие радоновых испарений. Превышение концентрации веществ, которые могут быть вредны для здоровья человека, зафиксированы в двух кабинетах", - говорится в распространенном сообщении.

Районная администрация будет обжаловать судебное решение, чтобы дети могли находиться в тех помещениях, где нет опасного испарения. Пока дети пока будут учиться по новому алгоритму. "Начальное звено перейдет в здание детского сада - там есть свободный кабинет. Четвертый, девятый, десятый и одиннадцатый классы примет школа райцентра. Из Екатерино-Никольского в [село] Амурзет детей будет отвозить специальный автобус. Остальные классы пока будут обучаться дистанционно", - цитируют в сообщении начальника районного управления образования Ларису Лунину.

В сельской школе обучаются 180 человек по общеобразовательной программе и 76 по коррекционной. Расстояние между селами Екатерино-Никольское и Амурзет, куда будут возить учеников, составляет 12 км.