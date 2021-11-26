Инспекторы Дальневосточного морского заповедника спасли замерзавшего в море водолаза

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Инспекторы спасли в Дальневосточном морском заповеднике замерзавшего в море водолаза, который, предположительно, высадился здесь для браконьерской добычи морепродуктов, сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Замерзающий в море водолаз был спасен государственными инспекторами Дальневосточного морского заповедника у необитаемого острова Де-Ливрон. Мужчина несколько часов провел в холодной воде после того как, предположительно, был высажен с браконьерского катера для незаконной добычи морепродуктов. <...> Перед встречей с водолазом инспекторы видели в окрестностях огни катера, который скрылся при их приближении. Это дало возможность предположить, что в действительности водолаз был высажен в заповеднике для добычи морепродуктов, но по некой причине не был поднят обратно на борт в условленное время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина привлек внимание инспекторов громким криком, а когда его подняли на борт, пояснил, что в акваторию заповедника его принесло течением. Он пробыл в холодной воде около четырех часов и мог остаться на всю ночь на необитаемом острове при минусовой температуре воздуха, если бы его не обнаружили. Инспекторы доставили его на кордон в теплое помещение, здесь же в отношении спасенного был составлен протокол о нарушении режима заповедника. Ему оказали доврачебную помощь, после чего мужчина отправился в поселок Славянка.

Дальневосточный морской заповедник создан в 1978 году для сохранения более 5 тыс. видов животных и растений залива Петра Великого, юга Дальнего Востока. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2020 году территория и акватория заповедника передана под управление национального парка "Земля леопарда".