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ЧП на шахте "Листвяжная"
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ГУ МЧС подтвердило гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная"

Командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда сообщил, что они не могли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов
© Максим Киселев/ТАСС

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Горняки и спасатели, находившиеся в шахте "Листвяжная" с четверга, не могли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. Об этом сообщил журналистам командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

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"Вчера у нас тоже произошла трагедия - погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным", - сказал Ше.

Он пояснил, что окись углерода, которая впитывается порами кожи, крайне опасна для работающих в шахте. "Тренированные горноспасатели, как говорится, падают. Чувствуют себя плохо", - пояснил Ше.

Сигнал о задымления на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек, более 50 пострадали. Не успели выйти из-под земли 46 горняков, впоследствии при их поисках погибло звено из шести горноспасателей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".
 

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