При спасении на шахте "Листвяжная" госпитализированы 11 горноспасателей

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. В больницы попали 11 горноспасателей в результате спасательных работ на шахте "Листвяжная", где накануне, по предварительным данным, взорвался метан.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Об этом сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"В больницы попали также 11 горноспасателей, один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется", - сказал он.

Ухудшения состояния у пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в результате которого погибли 52 человека, не наблюдается, сообщид губернатор Кемеровской области.

"Итого 38 в больнице человек находится шахтеров и 30 человек горноспасателей. Состояние пострадавших в сторону ухудшения не изменилось", - сказал он.