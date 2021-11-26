Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 57

ТАСС, 26 ноября. Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 57. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

"Всего пострадали 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции", - сказал источник.