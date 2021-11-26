Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 57

ТАСС, 26 ноября. Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 57. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.
"Всего пострадали 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции", - сказал источник.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. Всего под землей находились 287 человек. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе шесть горноспасателей.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.
Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".