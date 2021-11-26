Чуприян заявил о выработке оптимальных решений для ликвидации аварии на "Листвяжной"

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Межведомственный штаб выработает оптимальные решения для продолжения поисковой операции и ликвидации аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на встрече с родственниками погибших горняков в пятницу.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Будут выработаны оптимальные решения", - сказал он.

По его словам, сейчас на шахте работают три отделения горноспасателей. "Они берут пробы воздуха, чтобы определить, есть ли угроза взрыва или нет. Вчера она была", - напомнил Чуприян. Он добавил, что необходимо определить динамику развития ситуации, но в течение ближайших суток она улучшиться не может.

"Обследование шахты - это вопрос не одних суток. Кроме того, мы максимально должны вытеснить кислород, чтобы не допустить взрыв", - сказал Чуприян. Он заверил родственников шахтеров, что до них будет доводиться вся информация о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.