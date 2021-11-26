В Хабаровском крае троих местных жителей осудили за нелегальный оборот черной икры

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил условные сроки двум местным жителям и отправил еще одного в колонию по делу о нелегальном обороте черной икры. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Судом постановлен обвинительный приговор, одному из подсудимых назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно, двум подсудимым - в виде пяти лет лишения свободы условно, пособнику в совершении преступления назначено наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по совокупности с вынесенным приговором по другому уголовному делу", - говорится в распространенном сообщении.

Троих подсудимых признали виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконный оборот дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов"), одного - по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Пособничество в незаконном обороте дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов").

В июле прошлого года в селе Тахта Ульчского района один из осужденных приобрел у браконьеров более 300 кг соленой икры амурского осетра и калуги. Икру он хранил у себя дома в селе, а после вместе с одним из знакомых перевез ее в Комсомольск-на-Амуре, где хранил в гаражном боксе. Часть икры мужчина вместе с супругой хотели перевезти для продажи в селе Селихино Хабаровского края, но на выезде из Комсомольска-на-Амуре автомобиль остановили сотрудники поста ДПС, икру изъяли.