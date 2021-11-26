Фонд соцстрахования выплатит родственникам погибших на шахте в Кузбассе по 1 млн рублей

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Фонд социального страхования России выплатит родственникам погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе по 1 млн рублей. Выплаты произведут в кротчайшие сроки, сообщили ТАСС в Кузбасском региональном отделении ФСС.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 млн рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями. Кузбасское региональное отделение ФСС в кратчайшие сроки произведет страховые выплаты", - сказали в отделении.

Представитель ФСС также пояснил, что близкие родственники погибших, в том числе несовершеннолетние дети, супруги и один из родителей, имеют право на ежемесячные страховые выплаты. Их размер определяется в зависимости от среднего заработка погибшего.

На шахте "Листвяжная" сейчас работают заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Сергей Алещенко, а также управляющая Кемеровским региональным отделением ФСС Людмила Бабичук. С родственниками погибших будет проведена разъяснительная работа и будут даны необходимые консультации о получении выплат.

Ранее о готовности оказать всю необходимую помощь семьям погибших заявили региональные власти. Формы и меры поддержки областное правительство озвучит после того, как будут найдены тела всех погибших. Также губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что семьям будет оказана помощь со стороны правительства РФ. Шахта "Листвяжная" выплатит родственникам погибших по 2 млн рублей в дополнение к предусмотренным законом выплатам.