СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное по факту халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с ЧП в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", - отметили в СК.

Следователи выяснили, что в ноябре этого года подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. "В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Следователи изъяли большое количество различной документации, электронных носителей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Проводятся обыски, допросы свидетелей, в числе которых инженерно-технические работники.