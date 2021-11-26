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Сотрудники больницы ХМАО, где ребенок получил ранение, получат дисциплинарные взыскания

В октябре 10-летний мальчик в стационаре окружной больницы получил ранение в голову из травматического оружия, которое принадлежало его деду

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа по итогам служебной проверки в окружной клинической детской больнице Нижневартовска, где 10-летний мальчик получил огнестрельное ранение, применят к ряду сотрудников организации меры дисциплинарного взыскания. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора Департамента здравоохранения Югры Инга Бычкова.

22 октября 10-летний мальчик в стационаре окружной больницы получил ранение в голову из травматического оружия, которое принадлежало его деду. Родственник сопровождал ребенка на период госпитализации. Источник ТАСС уточнял, что, по предварительной информации, дед разбирал вещи и стоял спиной к мальчику, когда произошел выстрел.

"По итогам проведенной в медицинской организации служебной проверки к должностным лицам, ответственным за работу по гражданской обороне и мобилизационной работе учреждения, будут применены меры дисциплинарного взыскания", - сказала Бычкова.

По ее словам, основания для привлечения к дисциплинарной ответственности главного врача окружной больницы Нижневартовска не установлены.

Региональные власти сообщают, что состояние пострадавшего ребенка врачи оценивают, как тяжело-стабильное. Он находится на лечении в Сургутской клинической травматологической больнице, куда был транспортирован в конце октября.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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