СК предъявил обвинение 18 фигурантам дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области

"В зависимости от роли каждого предъявлено обвинение 18 лицам по ст. 238, 171.1, 171.3 УК РФ ("В производстве, хранении и реализации товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконном производстве алкогольной продукции"). В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, остальные граждане заключены под стражу", - сообщает СК.

Один из задержанных, 29-летний житель Орска, обвиняется в хранении и сбыте индивидуальным предпринимателям и гражданам опасной продукции, содержащей метил. Вину он признал в полном объеме и дал показания о сообщниках, осуществлявших оптовые поставки продукции. Они задержаны и арестованы. "Кроме того, обвинение в производстве, хранении и реализации метилового спирта под видом алкогольной продукции предъявлено еще 14 жителям Оренбургской области, которые осуществляли закупки и поставки опасной спиртосодержащей продукции в магазины области для ее реализации", - пояснили в СК. Сейчас проверяются организации, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции, действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов.

В рамках расследования установлены складские помещения в Орске, где метилсодержащая продукция разливалась и хранилась, а также все торговые точки, где она реализовывалась потерпевшим. В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая, более 1 600 стеклянных и полимерных бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей продукцией без маркировки, а также пустая тара.

С 6 по 18 октября в результате от отравления суррогатным алкоголем пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах Оренбургской области, 34 из них умерли.