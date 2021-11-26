В Карачаево-Черкесии ликвидировали двух вооруженных бандитов

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции ввели в Карачаево-Черкесии 26 ноября, силовики обнаружили двух вооруженных бандитов. Их ликвидировали, сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

"УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, в горно-лесистой местности Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики обнаружены два вооруженных бандита. В целях обеспечения безопасности граждан, недопущения совершения бандитами террористических акций <...> по Карачаево-Черкесской Республике с 08:56 мск 26 ноября 2021 года принято решение о проведении контртеррористической операции. На участке горно-лесистой местности в 10 км юго-восточнее Карачаевска вблизи трассы а. Каменномост - а. Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань введен правовой режим контртеррористической операции", - сказал собеседник.

По данным национального антитеррористического комитета, при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности получили информацию о скрывающихся в Карачаевском районе лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. В результате на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов.

"Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы", - сообщили в национальном антитеррористическом комитете.