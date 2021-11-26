Суд приостановил работу кафе в Новосибирской области, где отравились 48 человек

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Суд на 30 суток приостановил работу кафе "Суши хаус" в Татарске Новосибирской области, где ранее отравились 48 человек, из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается в пятницу на сайте Татарского районного суда.

"Как установлено судом, 22 ноября 2021 года в 13:30 (09:30 мск) в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении предприятия по производству и реализации пищевых продуктов "Суши Хаус" ИП Тырышкина, расположенного по адресу: Новосибирская область, Татарск, переулок Пожарный,1, установлено, что индивидуальный предприниматель Тырышкин И.В. допустил нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд с учетом смягчающего обстоятельства (он признал вину - прим. ТАСС) назначил ИП Тырышкину И.В. наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

Как рассказали в суде, в помещении, где происходило приготовление блюд в кафе, нет бактерицидной лампы, в цехе грязно, на полу обнаружили мусор. Руководством кафе не проводится производственный контроль.

22 ноября прокуратура Новосибирской области инициировала проверку по факту сообщения об отравлении более 20 жителей Татарска в Новосибирской области. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши хаус". Позднее число отравившихся выросло до 48, двух из них госпитализировали. Управление СК по Новосибирской области возбудило дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".