Кассация Самары направила на пересмотр дело о хищении при закупках кислорода в Ульяновске

САМАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил приговор предыдущей судебной инстанции, вынесенный по делу о хищении при закупках медицинского кислорода в Ульяновске, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия определила: приговор Ленинского районного суда Ульяновска от 21 января 2021 года и апелляционное решение судебной коллегии по уголовным делам ульяновского областного суда от 7 июня 2021 года в отношении Тихонова, Абдуллова, Кузнецовой, Дегтяря, Когана отменить, передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение в Ленинский районный суд Ульяновска в ином составе суда. <…> Конституционные жалобы адвокатов удовлетворить. Конституционное представление прокурора Ульяновской области оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Бывшему депутату законодательного собрания Ульяновской области Игорю Тихонову и бывшему региональному министру здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашиду Абдуллову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими по делу, пользоваться интернетом. В отношении другого бывшего министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Павла Дегтяря, генерального директора компании "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Во время заседания адвокаты указали на некорректную финансовую экспертизу, в которой были обнаружены ошибки и большое количество нарушений. Она не была полностью исправлена, поэтому необходимо проводить новую экспертизу, отметила защита. Кроме того, не был доказан факт ограничения конкуренции в техническом задании для тендера на закупку кислорода и лекарств. Антимонопольная служба установила, что техническая документация соответствует всем законам.

Бывший министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь после заседания сообщил ТАСС, что доволен решением суда. "Суд разобрался в обстоятельствах, дал свою оценку. Виновным я себя не считаю и в дальнейшем планирую доказать свою невиновность", - сказал он.

По версии следствия, с 2016 года по февраль 2017-го Тихонов, Дегтярь, Кузнецова и Коган организовали проведение электронных аукционов по закупке лекарственных средств и медицинского кислорода. По их результатам с главными врачами учреждений здравоохранения Ульяновской области заключены государственные контракты "по завышенным ценам исключительно с "Ульяновскфармацией". При этом врачи были введены в заблуждение относительно истинной стоимости лекарственных препаратов. По версии следствия, второй эпизод произошел по той же схеме с участием другого министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашида Абдуллова в период с 2017 по 2018 год.