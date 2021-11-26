Суд отстранил сотрудника мэрии Новочеркасска, подозреваемого в превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новочеркасска Максим Папшой, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен судом от занимаемой должности. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 года чиновник заключил договор купли-продажи муниципального земельного участка площадью 200 гектар с 26-летним местным жителем. Таким образом он дал возможность мужчине зарегистрировать право собственности на данный участок земли. Своими действиями чиновник причинил имущественный ущерб администрации города, сумма которого оценивается в 9,3 млн рублей.

"Новочеркасским городским судом рассмотрено ходатайство следователя о временном отстранении от должности Максима Папшой. <…> Постановлением суда данное ходатайство в отношении Папшой удовлетворено", - говорится в сообщении.

В конце октября пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщала о возбуждении уголовного дела по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении исполняющего обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новочеркасска.