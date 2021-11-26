ТАСС, 26 ноября. Полицейские и спасатели в Красноярском крае эвакуировали из тайги охотника, пострадавшего при встрече с медведем, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по краю. Сейчас мужчина находится в районной больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Богучанскому району совместно со спасательным отрядом МЧС оказали помощь охотнику, получившему травмы после встречи с медведем", - говорится в сообщении.

В полицию обратился местный житель, который нашел в своей избе записку от знакомого охотника. В ней 58-летний мужчина написал, что на него напал медведь, он получил травмы, его состояние ухудшается, ему требуется помощь. Охотник попросил своего знакомого помочь выбраться из тайги, пояснив, что ждет его в избе, которая находится в 170 км от села Богучаны.

Прибывшим на место полицейским и спасателям 58-летний охотник рассказал, что ставил капканы на соболя. Когда он возвращался в свою избу, из нее вышел медведь, который, испугавшись собак, сбил с ног охотника. В результате мужчина получил травмы, из-за которых не мог полноценно передвигаться. Он с трудом добрался до избы знакомого, и, не найдя его, оставил записку и вернулся в свою избу.

Охотнику на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего его доставили в районный центр. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.