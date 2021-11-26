Четверых пострадавших при аварии на ЦБК в Усть-Илимске отправили на лечение в Иркутск

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Борт санавиации в пятницу забрал для доставки в медучреждение Иркутска четверых из пяти пострадавших при ЧП на целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) группы "Илим" в городе Усть-Илимске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"Борт санавиации забрал из Усть-Илимска четверых пострадавших, чтобы доставить в Иркутск", - сказал собеседник агентства.

Днем 24 ноября на промплощадке филиала группы "Илим" в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу Усть-Илимска.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").