В Казани после массового отравления задержали владельца цеха по производству незамерзайки

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Татарстана задержали предполагаемого владельца цеха по производству незамерзающей жидкости, в результате употребления которой произошло массовое отравление студентов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", задержан 26-летний житель Казани", - сообщили в СК.

По данным медиков, 16 ноября в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола", трое из них попали в реанимационное отделение, одна из девушек была в коме, позже она умерла. Кроме того, в больницы обратились еще двое человек в Москве и в Республике Башкортостан, которые также употребляли алкоголь в этой компании в Казани. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 15.

Незаконный цех по производству незамерзающей жидкости, в которую вопреки действующему законодательству добавлялся метанол, обнаружили 25 ноября. Предполагаемый владелец цеха от дачи показаний отказался, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Полиция установила, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Однако он случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем.

Ранее полицейские задержали еще пятерых подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя. Возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".