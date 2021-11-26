На шахте "Листвяжная" найден живым один шахтер

ТАСС, 26 ноября. Один шахтер обнаружен живым на аварийной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Только что наше подразделение нашло живым еще одного шахтера", - сообщил он.

Шахтер находится в сознании. "Его поднимают на поверхность", - уточнили в оперативном штабе на месте ЧС.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек, в том числе шесть горноспасателей. Возбуждено уголовное дело. По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.