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ЧП на шахте "Листвяжная"
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На шахте "Листвяжная" найден живым один шахтер

Он находится в сознании
© Максим Киселев/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Один шахтер обнаружен живым на аварийной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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"Только что наше подразделение нашло живым еще одного шахтера", - сообщил он. 

Шахтер находится в сознании. "Его поднимают на поверхность", - уточнили в оперативном штабе на месте ЧС.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек, в том числе шесть горноспасателей. Возбуждено уголовное дело. По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана. 

Теги
РоссияЧуприян, Александр ПетровичКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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