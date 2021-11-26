Бастрыкин передал уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в центральный аппарат СК

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела о гибели 52 человек на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве. Расследование ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщила Петренко.

Она отметила, что подобные трагедии ранее уже происходили на шахтах Кемеровской области и других регионов. "К сожалению, их негативные последствия не стали уроком для тех, кто отвечает за безопасность на подобных объектах, и в том числе должностных лиц, которые осуществляют контроль и надзор за их деятельностью. Следственный комитет намерен установить не только фактические обстоятельства, но и более масштабные причины, которые повлекли наступление тяжких последствий и спровоцировали трагедию", - подчеркнула представитель СК.

Накануне были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке.

По делу о халатности задержаны два главных государственных инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре подозреваемые без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

На месте происшествия работают следователи ГСУ и территориального следственного управления, а также криминалисты Главного управления криминалистики СК России. Продолжаются следственные действия с участием фигурантов уголовного дела, допросы свидетелей, в том числе инженерно-технических работников. Назначены необходимые экспертизы, анализируется изъятая документация, данные на электронных носителях, которые могут иметь значение для расследования. Следователи центрального аппарата при расследовании учтут и тщательно проанализируют все представленные горняками сведения, выводы о причинах трагедии будут сделаны после тщательного анализа всех имеющихся данных и результатов экспертиз.