В Москве задержали 11 подозреваемых в хищении 100 млн рублей на услугах кредитования

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали лидера и десятерых участников группы, которая подозревается в мошенничестве. Как сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, жертвами злоумышленников стали более 50 человек, лишившихся свыше 100 млн рублей.

По предварительным данным, злоумышленники от имени компании, осуществляющей деятельность в области права, предлагали услуги по внесению изменений в кредитные истории и помощь в получении займов на выгодных условиях. При этом реальной возможности это сделать у них не было. Договоры с клиентами подозреваемые заключали в арендованном офисе в одном из бизнес-центров, а получив оплату от клиентов переставали выходить на связь.

"По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадало более 50 граждан, нанесенный материальный ущерб превысил 100 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники столичной полиции задержали предполагаемого лидера и 10 участников группы", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ). "В офисе, а также по местам проживания фигурантов на территории Москвы и Московской области проведено 18 обысков. Изъяты денежные средства, печати, компьютерная техника, предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавила представитель МВД.

В настоящее время организатор мошеннической схемы арестована, ее пособникам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.