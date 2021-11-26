В центре Москвы задержали мужчину за сбыт поддельных водительских прав Узбекистана

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в центре Москвы мужчину по подозрению в сбыте поддельных водительских удостоверений, у него изъято девять фальшивок. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Полицейские остановили в центре столицы 23-летнего мужчину, который при виде правоохранителей стал вести себя подозрительно и убирать в сумку неизвестные документы. Его доставили в отдел полиции и в ходе личного досмотра изъяли девять водительских удостоверений", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 327 УК РФ ("Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что поддельными оказались водительские права Узбекистана.

Ранее сообщалось, что чаще всего среди всех иностранных граждан в Москве граждане Узбекистана и Таджикистана используют поддельные водительские удостоверения, нередко при этом работая в такси.