Жителя Красноярского края подозревают в организации деятельности общины "Свидетели Иеговы"

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Лесосибирска из Красноярского края по подозрению в организации в городе общины "Свидетелей Иеговы" (запрещена в России). Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Лесосибирска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с апреля 2020 года по январь 2021-го мужчина, зная о том, что местная община ликвидирована по решению суда как экстремистская, "организовал и осуществлял ее дальнейшую деятельность, распространяя ее идеологию". Он проводил коллективные собрания и обучал проповеднической деятельности.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.