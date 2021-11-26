Суд в Приморье заочно арестовал экс-депутата Сергея Сопчука по обвинению в отмывании денег

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу заочно решил заключить под стражу бывшего депутата Государственной думы РФ Сергея Сопчука по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Фрунзенский районный суд Владивостока сегодня рассмотрел ходатайство органа предварительного расследования об избрании экс-депутату Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Сергею Сопчуку меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в международный розыск", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что Сопчук обвиняется в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, замещая государственную должность, Сопчук занимался коммерческой деятельностью в ряде подконтрольных ему организаций, а также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия. Через аффилированных физических и юридических лиц он предоставил предприятию средства под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей.

Уголовные дела были возбуждены 19 ноября 2021 года третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Приморскому краю. 26 ноября по нескольким адресам следователями проведены обыски и другие следственные действия.