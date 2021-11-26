Обвинение просит условный срок для жены мэра Томска за нападение на силовика

ТОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура просит Кировский районный суд Томска приговорить жену мэра города Галину Кляйн, обвиняемую в применении насилия к правоохранителю при обысках по делу ее мужа, к двум годам лишения свободы условно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу признать Кляйн Галину Ивановну виновной в совершении преступления с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года", - сказал гособвинитель Вячеслав Жданов.

Он уточнил, что Галина Кляйн нанесла ссадину на шее сотруднику правоохранительных органов, стараясь не пропустить силовиков в квартиру для проведения обысков. Травма не относится к опасным для здоровья, однако классифицируется обвинением как насилие в отношении представителя власти.

Защита попросила назначить минимально возможное наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ в виде штрафа, ссылаясь на минимальную общественную опасность деяния, состояние здоровья подсудимой, а также ее положительную характеристику и раскаяние. "Уважаемый суд, я очень сожалею о случившемся. Я принесла свои извинения потерпевшему, он их принял. Прошу строго меня не наказывать", - сказала в последнем слове обвиняемая. По версии следствия, в ноябре 2020 года Галина Кляйн ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра Томска в рамках расследования уголовного дела. В ее отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", вину она признала.

В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Его задержали 13 ноября 2020 года и на следующий день арестовали. Кляйна временно отстранили от должности решением суда 18 ноября.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.