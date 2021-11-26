Суд оставил председателя Союза десантников по УрФО под арестом по делу о коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе меру пресечения председателю Союза десантников по Уральскому федеральному округу (УрФО) Евгению Тетерину, который обвиняется в посредничестве во взятке, в виде содержания под стражей до 30 декабря, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Ленинского районного суда оставить без изменений" - сказала судья.

18 ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина до 30 декабря. По данным источника ТАСС, директор ООО "Уралщебень", чья компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей, передал взятку, предназначавшуюся надзорному органу, посреднику Гурбанову, от которого деньги попали к председателю Союза десантников по УрФО. Директор предприятия Иванов и посредник Гурбанов также были арестованы до 30 декабря.