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Прокуратура Сахалина проверяет информацию об учительнице, играющей с детьми на раздевание

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования
© Антон Вергун/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Прокуратура Томаринского района Сахалинской области начала проверку информации, размещенной в СМИ, об учительнице, которая якобы играла с детьми на уроки в игру на раздевание, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры области прокуратурой Томаринского района проводится проверка по публикации СМИ "На Сахалине учитель провела со школьниками игру на раздевание". В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте появилась накануне в местных СМИ. По словам родителей, необычный урок с учителем русского языка и литературы в школе селе Пензенское Томаринского района прошел ещё в октябре. Вскоре видео появилось в соцсетях, его пересылали друг другу дети. О случившемся узнали и родители.

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